Karen Schwarz sobre Adolfo Aguilar: “Es el hombre que más me ha mentido”

Sí, y llego a ganar sí o sí, porque ya me han mentido en algún momento de mi vida, y ese fue Adolfo Aguilar. Adolfo es el hombre que más me ha mentido. En el 2011, cuando todavía no nos conocíamos bien, yo estaba interesada en aprender sobre conducción y él me enseñaba, había una química divertida entre nosotros y el público pensaba que teníamos una relación. A mí Adolfo me parecía churrísimo, me ilusioné, pero pensaba, "¡Qué me va a hacer caso Adolfo!". Años después él decidió contarle al público lo que realmente sentía y su verdad. Aunque he sido engañada en el pasado, ahora veo a Adolfo feliz y eso me alegra.