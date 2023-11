Deyvis Orosco sobre hija de Jessica Newton: "Cassandra es mi complemento y mi apoyo”

No, para nada, yo no miento; cuando era chico, quizá dije alguna mentira piadosa. Una vez, por ejemplo, le mentí a mi papá porque quería ir a uno de sus shows y él no quería llevarme porque al día siguiente tenía colegio, entonces, le dije que ya había hablado con la maestra y que me dejaban llegar más tarde, cuando esto era mentira.