Deyvis Orosco y Cassandra Sanchez De Lamadrid confirmaron la fecha de su matrimonio a través de una exclusiva invitación virtual, según la conductora Janet Barboza, quien aseguró que vio los partes de la boda de la joven pareja. "Se casa Deyvis Orosco. Ya vi la invitación. No me ha invitado, pero ya me pasaron la invitación virtual, ya la vi y le tomaron foto. Felicidades a Deyvis", señaló la presentadora de América Hoy.