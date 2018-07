Amores que matan: casos de la vida misma desde febrero

Desde febrero acompaña a Mónica Sánchez a conocer las historias más estremecedoras que miles de personas viven día a día y en las que incluso cuentan el peor dolor que les ha tocado padecer: Amores que matan.

Cuando las ganas de vivir se acaban y todos los problemas parecen no tener solución, las opciones son muy pocas para aquellos que ya no quieren seguir bajo las penumbras de la maldad que los acecha, creen que la muerte es el único camino, pero no.

Siempre hay una esperanza y aun cuando esta parezca remota, buscar ayuda entre tanta indiferencia marcará el inicio de una nueva y mejor vida. Desde este sábado 13 de febrero a las 10:00 p. m.

