"Xavi le gusta Charo": Diego alertó a Koky

Koky (Paul Vega) se mostrará desconfiado por la llegada de Xavi (David Villanueva) luego que Diego (Giovanni Ciccia) le aconseje que tenga cuidado ya que podría fijarse en Charo (Mónica Sánchez). "Ahora la vas a tener más difícil con el don Quijote ahí rondando. (¿El papá de Laia? ¿No me digas que le gusta a la señora Charo?) Yo no me confiaría, el hombre tiene su encanto", expresó Montalbán y Koky no pudo ponerse nervioso.