Xavi sorprenderá a Charo con propuesta de matrimonio (AVANCE)

Xavi (David Villanueva) quedó embelesado por Charo (Mónica Sánchez) al probar su famoso chaufa y no dudó en elogiar su sazón a tal punto que le insinuó que se casaría con ella si no estuviera comprometida con Koky. "Me encantó. Por Dios, Charo, si no estuvieras comprometida te pedía matrimonio ahora mismo", le expresó generando la asombrada reacción de Sáenz.