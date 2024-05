"El amor de mi vida": Charo recordó así a Raúl del Prado frente a Xavi

Charo (Mónica Sánchez) le contó a Xavi (David Villanueva) sobre sus amores del pasado y recordó con alegría a sus exparejas. Sin embargo, cuando le tocó hablar sobre el amor de su vida, no dudó en referirse a Raúl del Prado (Christian Thorsen). "¿Lucho fue el amor de tu vida?", preguntó el español. "No, no realmente. El amor de mi vida fue Raúl del Prado. Fue una historia muy linda, pero muy difícil y tampoco funcionó".