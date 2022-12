Mamá de Natalie Vértiz celebra la relación de su hija con Yaco Eskenazi: “Me encanta que sean un matrimonio estable”

A mí me encantaría, no voy a decir que no, me encantaría una mujercita, creo que aunque son muy felices con los bebes, Natalie también necesita a su reinita.

Muy bien, él me dice "suegris" y yo le digo "yernis", nos llevamos muy bien, siempre estoy con ellos, siempre me llaman, me visitan, me encanta. Yo no soy una suegra antipática, para nada, a mí me gusta la unión de la pareja, me encanta que sean un matrimonio estable, que estén con los bebés.