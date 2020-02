Yaco Eskenazi confirmó que se distanció de Natalie Vértiz tras muerte de su padre.

¡Lo dijo! Yaco Eskenazi por fin terminó con los rumores sobre su distanciamiento de Natalie Vértiz y confirmó que sí se alejó de su esposa tras la sorpresiva muerte de su padre, que se dio el 31 de diciembre del 2019.

"Yo he pasado por una etapa bastante difícil, diciembre y enero… no todos los seres humanos tomamos las cosas de la misma manera. No quería hablar con nadie, no quería saber nada de nadie… y por ahí eso ha hecho que me aleje un poco de mi esposa", declaró Yaco Eskenazi durante la conferencia de prensa del programa "Mi mamá cocina mejor que la tuya".

Tras su sorpresiva revelación, el conductor y actor también aclaró cómo está actualmente su relación con Natalie Vértiz. "Hoy en día todo está perfecto, gracias a Dios ya está pasando la tormenta, nuestra primera tormenta. Estamos bien, felices, con ganas de seguir creciendo y de planificar nuestro futuro", finalizó.

Yaco Eskenazi aclaró salida nocturna a discoteca y su situación con Natalie Vértiz

