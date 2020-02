Yaco Eskenazi aclaró salida nocturna a discoteca y su situación con Natalie Vértiz

¡Rompió su silencio! Yaco Eskenazi aclaró qué pasó exactamente el último sábado en la noche ya que fue captado acudiendo a una concurrida discoteca del sur sin Natalie Vértiz.

El exguerrero explicó qué fue lo que pasó. "Yo juego un campeonato de fútbol todos los veranos, estaba solo en mi casa, Natalie estaba con Liam, yo no pudo viajar. En siete años yo no había salido un solo día de verano solo, fui al box de una amigo y estuve con mis amigos pasándola bien, luego llamé al chofer de reemplazo y me fui a dormir"

"Natalie Vértiz sabía dónde estaba y con quién, así que normal", aclaró Yaco Eskenazi.