¿Si ya me dio coronavirus me puede volver a dar?

Una persona que superó la COVID-19, ¿puede volverse a contagiar? Esto es lo que pasa en tu cuerpo tras tener el virus.

Se dice que, si ya me dio coronavirus, es imposible que me vuelva a dar. ¿Mito o verdad? El doctor Leslie Soto detalló que hasta ahora no existe ningún reporte de persona que diga que se ha vuelto a contagiar.

"Hay un grupos de defensas, las células T, que también defienden, sí persisten. Es decir, con el coronavirus perdemos un grupos de defensas, pero tenemos unas defensas todavía de reserva, que si nos ataca nuevamente el virus, lo podríamos enfrentar", dijo el médico en América Hoy.

Leslie Soto, infectólogo del Hospital Cayetano Heredia, agregó que todavía no se puede dar por cierta a esta pregunta, ya que el virus está siete meses en el mundo, por eso hay que cuidarnos de todas maneras.

