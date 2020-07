¿Si ya me dio coronavirus puedo contagiar?

Después de contraer la COVID-19 surgen muchas dudas. ¿Puedo ser un transmisor del virus o no?

El doctor Leslie Soto estuvo en un enlace con América Hoy para resolver algunas dudas si a una persona ya le dio coronavirus. ¿Si se me escapa un estornudo, no hay problema porque mi saliva ya no contagia?

El especialista en salud detalló que, en un estornudo, supongamos que no contagias de coronavirus, pero sí del resto de enfermedades como la tuberculosis y miles de virus más que pueden haber.

"Si tenemos un virus en la boca, que quizá no me ataca a mí, o quizá me acabo de infectar, yo lo podría botar, sí podría ser un transmisor", afirmó el infectólogo del Hospital Cayetano Heredia.

¿Es posible volverse a contagiar por el coronavirus?