Sheyla Rojas sobre parálisis facial: "Me quedé traumada, ya no quiero operaciones"

Sheyla Rojas se pronunció acerca de la parálisis facial que padece debido a una reciente intervención quirúrgica. Indicó que, a pesar que se trató de una operación sencilla, los resultados no fueron los esperados y afectó su calidad de vida.

"Yo tuve un procedimiento (quirúrgico) y no es que me haya puesto más labio, sino es en la papada. De hecho todavía estoy un poco inflamada, entonces sí me cuesta mover (esa parte). Yo me lo hice en noviembre.", contó.

"Me hice una pequeña lipo (en la papada), tuve un mal post operatorio muy severo. Yo ni siquiera podía comer. Tomé medicamentos y tuve una reacción. (¿Cuándo se va a desinflamar?) Ya se está desinflamando, estoy llevando terapia."

Tras la mala experiencia que pasó en la operación, Sheyla Rojas prometió que nunca más se sometería a ninguna intervención, pues aprendió la lección.

"Dije 'nunca más me hago nada'. Quedé curada, no quiero saber nada (de las operaciones). Por las pastillas me inflamé, los pies, los brazos, la cara. Yo sabía que con terapia se va a mejorar. Cuando viajé no me inflamé."

"Me quedé traumada, ya no quiero saber nada (de las operaciones). Por más que sea una operación sencilla. Hasta cuando te ponen la anestesia es riesgoso. Ya no pasa por mi cabeza (operarme)."

Todos los episodios de América Hoy en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!