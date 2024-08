"Muy apenada que hayan sucedido todos estos sucesos tan fuertes. Lo único que yo te puedo decir es hablar con base en mi experiencia. El Dr. Fong me ha intervenido en dos ocasiones. Me sorprende bastante porque yo me he operado y ya estoy con él varios años, a mí siempre me han dado todas las indicaciones. Me han dado todos los cuidados, me han atendido bastante (bien)", sentenció.