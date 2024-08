Samantha Batallanos sorprendió a todos al revelar que se sometió a una operación de luxación de costillas con el objetivo de lograr una cintura más pequeña. "Me he hecho unas cositas, que ya me hice antes. Una luxación de las costillas. Las rompen, te las luxan y te las hunden para que la cintura sea mucho más finita... siempre cuando hagas bien el post operatorio. Te las rompen, te las luxan y te las hunden para que la cintura sea pues mucho más finita", mencionó en entrevista con la Chola Chabuca.