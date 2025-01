Samantha Batallanos hizo denuncia pública: “Me discriminaste"

Samantha fue firme al comentar que nada ni nadie la podrá detener con lo que tiene planeado hacer: “Yo soy una mujer libre y hago lo que quiero con mi sexualidad, porque me da la gana, porque no le debo nada a nadie, porque estoy soltera. Y lo voy a seguir haciendo aquí y en la China, porque a mí me encanta eso, porque mi mentalidad no es, tiene muchos perjuicios como el tuyo, que me da vergüenza ajena y vergüenza nacional lo que hablas en televisión, y qué pena que tengas un programa de televisión y puedas hablar así de una mujer”.