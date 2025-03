“Siempre como que he conocido acá en el Perú, el típico chico Bad Boy, el maleantoso, el que se cree en malo ¿entiendes? Pero ¿Cuándo encuentras un príncipe, en Lima, en Perú? Así que, bueno, me encanta ese lado de él, que es quizás, en realidad, siempre he estado en busca de y sino que he tenido más a la mano por el medio y todo otro tipo de personas de cosas”, mencionó.