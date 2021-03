Rebeca Escribens "encaró" a Rosángela Espinoza fuera del canal por polémica en EEG

Rebeca Escribens reveló que un día se encontró con Rosángela Espinoza y le reclamó por su actitud en duelo de TikTok.

Rebeca Escribens estuvo en un enlace con América Hoy y le preguntaron sobre la polémica con Rosángela Espinoza cuando fue jurado en una secuencia de TikTok de Esto es Guerra. La conductora contó que recuerda claramente el incidente porque "hasta ahora tiene pesadillas".

La conductora de "América Espectáculos" reveló también que un día "encaró" a Rosángela Espinoza cuando se encontró con ella fuera del canal en Santa Beatriz. "Tengo sobresaltos, estoy medicada, con eso te digo todo", comenzó.

"Yo la estimo bastante porque una vez nos encontramos acá afuera y le reclamé ah, sin asco, le dije oye qué te pasa, la 'peché' de lejos, con dos metros de distancia, qué te pasa a ti, no escuchaste bien claro que yo te elegí, no escucha ella. Además, cuando se pica siempre pide respeto y el respeto se gana, no se exige", contó Rebeca Escribens sobre su encuentro con la integrante de Esto es Guerra.

Rosángela Espinoza: "Me hubiera encantado que esté María Pía en vez de Rebeca Escribens"