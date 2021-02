Rebeca Escribens responde a Rosángela Espinoza luego de polémica en EEG

La conductora de Espectáculos, Rebeca Escribens, envió mensaje a Rosangela Espinoza

Rebeca Escribens envió contundente mensaje a Rosangela Espinoza. La conductora de Espectáculos aprovechó las cámaras de América Hoy para responder a la chica selfie sobre el polémico concurso de tik tok en Esto es Guerra.

Rosangela Espinoza y Rebeca Escribens: El polémico versus de tik tok

Rebeca Escribens fue jurado del versus de tik tok entre Rosangela Espinoza y Luciana Fuster. El jurado dio como ganador a la ex amiga de Marc Antony, pero esto no le gustó para nada a la Rous, quien encaró a la conductora.

"No me puedo quedar callada porque si dejo pasar esto mañana va a pasar algo más grande y no me voy a sentir bien, así como yo respeto a todos, quiero que me respeten¿", dijo Rosangela Espinoza.

Por su parte Rebeca Escribens respondió: "En la casa todo es un alboroto y yo tengo problemas de concentración y pago pato Rosangela y me gustó más Luciana Fuster lo que no quiere decir que Rosangela no sea buena".