Rosángela Espinoza: "Me hubiera encantado que esté María Pía en vez de Rebeca Escribens"

Rosángela se incomodó por decisión de Rebeca en duelo de TikTok.

Rosángela Espinoza se molestó con Rebeca Escribens tras la decisión que tuvo al elegir como ganadora a Luciana Fuster en reto de baile de tiktokers. La modelo indicó que no fue una elección justa y que le faltaron el respeto. Rebeca quedó muy sorprendida por sus palabras.

Rosángela Espinoza retó a Luciana Fuster en TikTok y ella tuvo sorpresiva reacción

"Lo que pasa es que me parece increíble como Rebeca puede hacer eso. No está siendo profesional. Por eso no me interesa este concurso. Número 1 no es tiktoker para que sea jurado. Número 2 me hubiera gustado que esté María Pía en vez de Rebeca Escribens. No me gusta que me tomen el pelo ni me traten de esa manera.", dijo Rosángela.

"Al momento de decir 'mi esposo' uno está que se esfuerza en vano. No estás siendo profesional ni tienes ética en lo que haces. Para mi esto no es una broma. Este es mi trabajo, me esfuerzo. ¿A ti te gustaría que te hagan esto? Hay que tener más empatía.", finalizó la "Chica selfie".

