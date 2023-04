Papá de Néstor Villanueva sobre Flor Polo: “Su madre la manipula”

“Hasta ahorita desde que se han separado no los sueltan, yo los he llamado dos veces, me contesta mi nieto Adriano y me cuelgan, acá sentado he llorado por mi nieto, porque son criaturas que no saben, no se dan cuenta ¿hasta dónde van a llegar las dos señoras? (…) A mí me da pena que mis nietos estén andando aislados de nosotros, ayer yo he escuchado la señorita Flor todo lo que dijo (…) lo llamé me dijo voy a llamar a mi papá, porque mi mamá no nos deja, mi abuelo no nos deja, son cuco”, comentó sobre su relación con su nieto mayor Adriano.