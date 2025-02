Milett Figueroa es la nueva conductora de América Hoy 2025.

Milett Figueroa reapareció en el lanzamiento del reality ‘Los Tinelli’ y no dudó en hablar de cómo ha tenido que lidiar con Marcelo Tinelli: “Tiene un carácter muy fuerte, es muy cortito en muchos en muchas situaciones (eso es lo que dice ella) Yo no sabía que tenía tanta paciencia (A ella, no, yo pensé que yo, soy yo)”. Agregó que su novio también le tiene mucha paciencia, pero que ambos han trabajado mucho en la convivencia del día a día.