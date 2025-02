Milett Figueroa descartó ruptura Marcelo Tinelli: "Estamos bien"

Milett Figueroa reveló que su novio argentino no dudó en aconsejarla al enterarse que regresaría a Perú para debutar como conductora de televisión. "Sí, él me aconseja un montón, él me sugiere muchas cosas también, y nunca he perdido de vista, como he dicho, mis sueños y mi futuro. Realmente a mí me encanta, disfruto mucho de mi trabajo, yo me deprimo cuando no trabajo".