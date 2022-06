Melissa Paredes muestra nuevos chats: ¿Confirma separación de Rodrigo Cuba antes de ampay?

R: ¿Cómo estás? R: Quiero hablar contigo un tema importante, ¿tienes tiempo? A: Hola, Rodrigo. Estoy en la charla todavía. R: Por aquí nomás, pero creo que es importante conversarlo. (Tras esto responde a la amiga) Ok, ok. Cuando terminas, me avisas.

R: Escúchame.

A: ¿Qué pasó?

R: Si sabes en qué andamos Melissa y yo, ¿cierto?

A: Sí.

R: No me digas que no.

R: Ah ya.

A: Lo sé.

R: De frente y directo.

R: Tú sabes que yo los quiero mucho, les tengo mucho aprecio a ti como (no se ve la palabra).

A: Nosotros también, Rodri.

R: Y yo sé que uno de los motivos por los que me elegiste como padrino de (...) era porque somos un matrimonio y todo lo que me contaste, ¿te acuerdas?

A: Sí, hasta ahorita lo sigo pensando.

R: Yo te quería preguntar si sabiendo la situación en la que estamos (...) Ustedes van a querer que yo siga siendo el padrino.

A: Sí.

R: Ok, listo.