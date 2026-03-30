Melcochita reclamó por falta de apoyo a la música de Manolo Rojas

Alan Rojas, uno de los hermanos de Manolo Rojas que reside en Huaral, dejó emotivas palabras por el deceso recordando que siempre fue como un padre y tras la partida de don Raúl él cumplió el rol de manera impecable: "Tu partida deja el peor de los vacíos… Fuiste para mí un hermano, pero también un padre. Papá Raúl te dejó a cargo en su lecho y cumpliste como todo un campeón. Me quedo con tus mejores consejos, con nuestras risas, con esos chistes tontos que solo nosotros entendíamos, y con el amor a la familia que tanto me inculcaste".