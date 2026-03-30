Melcochita reclamó por falta de apoyo a la música de Manolo Rojas

Melcochita se comunicó con América Hoy y no dudó en reclamar por el poco apoyo a la música de Manolo Rojas.
Pablo Villanueva se comunicó telefónicamente con América Hoy para dar sus recuerdos tras el fallecimiento de Manolo Rojas; sin embargo, el sonero decidió alzar su voz de protesta por el poquitísimo apoyo que se le dio en vida a la música que compuso el artista huaralino.
El popular Melcochita reclamó que las radios han esperado que el cómico fallezca para recién resaltar que fue compositor, músico, sonero y más. Contó también que cuando el viaja a los Estados Unidos se quedaba sorprendido pues en las discotecas que él tenía show su compartían sus videos musicales y en Perú jamás se hizo.
"Y yo le quiero dar un mensaje a todos los que ponen música. Hicimos un video extraordinario de la salsa del señor y nunca lo pasaron a la radio. Espera que uno se muera para pasar su música y justo y así no es, uno tiene que hacerlo en vida, tiene que darle a la artista", dijo indignado.
En el video se logra escuchar cómo Ernesto reconoce el gran talento de su compañero de grabaciones: "Trabajamos en el Reventonazo y lo que puedo ver es veo a padre, veo a un amigo y a veces la rapidez de las cosas, te lo he dicho un día tú eres un maestro y te quiero mucho".
El cuerpo del destacado comediante fue hallado sin vida dentro de su vehículo, el cual estaba estacionado cerca a su vivienda en Santa Catalina, La Victoria, según se informó en Edición Central de América Noticias. También se informó que los restos de Manolo serán velados en la sala de Gran Teatro Nacional y posteriormente llevados a su tierra natal
Alan Rojas, uno de los hermanos de Manolo Rojas que reside en Huaral, dejó emotivas palabras por el deceso recordando que siempre fue como un padre y tras la partida de don Raúl él cumplió el rol de manera impecable: "Tu partida deja el peor de los vacíos… Fuiste para mí un hermano, pero también un padre. Papá Raúl te dejó a cargo en su lecho y cumpliste como todo un campeón. Me quedo con tus mejores consejos, con nuestras risas, con esos chistes tontos que solo nosotros entendíamos, y con el amor a la familia que tanto me inculcaste".
La esposa de Anthony Aranda no pudo evitar brindar unas palabras con la voz quebrada pues recordó cómo fue el tiempo que compartió trabajo con el cómico huaralino.
"Definitivamente fue la noche más triste ayer. Creo que a todos nos cayó esta noticia como un balde de agua fría, helada, diría yo. Nuestras condolencias para su familia, un abrazo a un gran compañero. Yo he trabajado con él hace muchos años y sí, me toca, me duele, porque yo conviví con él muchos años en un programa juntos, un gran compañero espectacular, respetuoso, generoso y muy buena persona que se nos fue", dijo muy afectada Melissa Paredes.