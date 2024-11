Mamá de Milett Figueroa lloró por sorpresa de Marcelo Tinelli

Martha Valcárcel, la mamá de Milett Figueroa, no pudo conmoverse hasta las lágrimas al escuchar las palabras de Marcelo Tinelli, quien no dudó en decirle en televisión nacional que la ama mucho y espera verla muy pronto ya sea en Perú o en Argentina. "No sé qué palabras decir, yo me emociono... gracias", dijo.