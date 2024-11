“Les estoy, hablándome en tomo peruano hacia ti. Quería decirte que me pone muy, pero muy feliz cuando me enteré, cuando me contó Milett, cuando te vi en todos lados, en todos los medios, me encanta que estés ahí en América Hoy, que estés en ‘Mira Quién Canta Hoy’. Bueno, que te amo, sabes lo que te quiero y te extraño. Hace mucho que no nos veamos, así que ojalá que nos veamos pronto, ya sea ahí en Lima o acá en Buenos Aires. Bueno, todo mi amor, siempre, siempre, siempre, un beso gigante, chau mi amor, te amo”, precisó.