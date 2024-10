“Janet, yo tengo tiempo separado, yo podría rehacer mi vida, en mi casa no entra nadie, aprendí a vivir con mi familia de dos, yo y mi hija, soy feliz con mi familia de dos (¿Y cómo te has sentido?) Yo no estoy presentándole a mi hija hoy la persona que sale conmigo, mañana si saldrá, no le puedo hacer eso porque es mi niña, es lo más sagrado. De repente es la única niña que tengo en la vida, ¿me entiendes? Y yo no puedo estar haciéndole este daño psicológico a mi hija”, mencionó.