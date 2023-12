Leysi Suárez: "He tenido varias parejas que me han sido infiel"

Leysi Suárez estuvo como invitada en 'América Hoy' para comentar sobre los hombres infieles y sorprendió a todos al contar que muchas de sus exparejas la han traicionado. Incluso, le han negado haber cometido infidelidad mirándola a los ojos. "La verdad, siempre con las parejas con las que he estado, siempre me lo han negado. Nunca me han aceptado ninguna relación mirándolos a los ojos. He tenido varias parejas que me han sacado la vuelta", reveló la cantante, quien también recalcó que se considera una buena ex y por ello mantiene amistad con algunas de sus exparejas.