Leysi Suárez habló sobre darle otra oportunidad a Jaime La Torre

Leysi Suárez fue consultada sobre la posibilidad de darle una nueva oportunidad a Jaime La Torre, quien fue captado en situaciones comprometedoras con otra mujer. La cantante aseguró que se encuentra enfocada en sus proyectos personales, pero no descarto que en algún momento puedan retomar su relación. "Se dicen muchas cosas, pero al final este es el resultado para todos los caballeros que comenten algún error y están pidiendo disculpas a las esposas. Al final, unas disculpas no va a curar el daño que se puede ocasionar a una familia. El tiempo lo dirá. Si me hablas de hoy, mañana y hasta fin de año, creo que vamos a seguir teniendo el trato cordial de padres".