Leysi Suárez reveló que su expareja le insiste retomar su relación

Leysi Suárez confesó que el padre de su hija aún le pide retomar su relación tras el ampay que él protagonizó con otra mujer. La cantante contó que no está dispuesta a regresar con su expareja. "A cada minuto me dice que me ama, me adora y que se muere por recuperar a su familia... No. Yo no vuelvo atrás ni para parquear, puedo tener una buena relación por ser el padre de mi hija y lo veré toda la vida, pero nada más. Él me conoce y sabe que nunca se va a cansar de pedirme perdón porque lo que más ama en su vida es su familia", precisó la modelo.