Leysi Suárez se enfrentó a Dorita Orbegoso por Pamela Franco.

Dorita Orbegoso lamentó las declaraciones de Leysi y le pidió que no se burle de sus comentarios al verla reírse en vivo ya que no entiende el motivo por el cual Dora se quedó en el evento si se sintió agredida por Pamela Franco. "No estoy contando un chiste y hay que respetar también. ¿Por qué me tendría que retirar? ¿Qué le pasa?", dijo Dorita.