Pamela Franco y Dorita Orbegoso protagonizan fuerte pelea

Por su lado, Pamela negó dichas acusaciones de Dorita y calificó como fuera de lugar los comentarios de Orbegoso sobre el recordado yapeo. "(¿Tú le has puesto la mano y has llamado a tu seguridad?) Entonces si yo le he puesto la mano que vaya a levantar su denuncia que pruebe lo que está diciendo... o de lo contrario es una difamación. (¿Lo niegas?) Por supuesto. Prefiero no hablar de una persona que no me va ni me viene. ¿Quién es ella en mi vida ahorita?", acotó.