Laura Spoya reapareció con nueva figura: "Me hice de todo"

"Ahora me hice de todo. Yo no me he aumentado (senos), al contrario me he quitado. Tengo un mes y recién los resultados se ven en 3. (Me hice) levantamiento y reducción de mamas, lipomarcación y esa grasa no se puede desperdiciar y la pasé a las caderas. Todo fino y delicado", reveló Laura Spoya.