Laura Spoya reveló por qué aceptó participar en Miss International a los 18 años

Laura Spoya brindó una entrevista a 'Estás En Todas', donde recordó su participación en Miss International 2010. La modelo reveló la razón que la motivó a representar al Perú en el certamen de belleza mundial. "Ingresé porque me dijeron que el premio era una camioneta y yo tenía 18 años. Me iba en combi, entonces, ganar una camioneta para mí era wow. Me gustó, viajé a China y Ecuador con este concurso, y ahí me di cuenta de que me encanta viajar. Con los concursos vi como mi motorsito y mi plataforma para llegar a otros lados", acotó.