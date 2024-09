“(¿Te gustaría también tener más hijos o ya no?) De hecho, no, no puedo, Esto es algo que ya se habló, o sea, yo tengo una vasectomía. Es una decisión, una planificación, son procesos saludables, sobre todo entendiendo de dos personas que vienen cada una con un mundo, Priscila con, siendo mamá de una niña de diez años, teniendo un ex que es el papá de su hija, y yo con otra historia que una separación que tiene un año recién, de que están muy bien plantados para para poder sobrellevar eso”, explicó.