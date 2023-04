Jefferson Farfán lanzó indirecta a Melissa Klug: Quejarse es fácil

Melissa Klug volvió a enfrentarse duramente a su expareja Jefferson Farfán por no pasar tiempo con sus dos hijos. La empresaria aseguró que protege a sus pequeños y evitará que lo dañen emocionalmente pese al pacto que hizo el deportista peruano. "El 10 de la calle" no dudó en pronunciarse a través de sus redes sociales con dos contundentes frases tras las declaraciones de su ex.