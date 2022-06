Jefferson Farfán impacta con tremenda colección de zapatos: "Me encanta la moda"

"Sí (me gusta la moda), no te voy a mentir", respondió el jugador de la selección peruana, quien pareciera que tiene una tienda de ropa en su casa, ya que sorprendió con gorros, accesorios, bolsos, casacas y una tremenda colección de zapatos.

"Lo que más me gusta comprar son zapatillas, bolsos, soy más o menos ordenado, me ayudan pero igual me gusta el orden", comentó el futbolista, quien afirmó que es talla 43 en zapatos y casi siempre usa los mismos modelos, por eso no tiene problema cuando tiene que elegir uno para cada día. "Felizmente son grandes, porque si no me llevaría un par", aseguró entre risas la "chinita", quien calza 38.