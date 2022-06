Dalia Durán le prestó dinero a John Kelvin ya en la cárcel: "Me dijo que era para su emprendimiento"

"Todo el tiempo lo he ayudado económicamente, se supone que las ventas serían para sus hijos, pero hasta ahora estoy esperando que me lo devuelva", reveló Dalia Durán.

Dalia Durán está "cansada" de todo lo que la familia de John Kelvin dice sobre ella y reveló qué ha estado ayudando económicamente a su expareja mientras él está en la cárcel. "Algo que no hablan y no dejan claro, porque parece que la familia no está enterada, es que todo el tiempo a John lo he estado ayudando económicamente, porque él mediante otra persona me pidió un préstamo y yo aboné", dijo en América Hoy.

"Accedí porque era por el emprendimiento que quería hacer y que era para los bebés, supuestamente. Entonces, si vamos a hablar las cosas hay que hablarlas como son", dijo la cubana, quien le prestó más de cuatro mil soles a John Kelvin. Además, se enteró que su aún esposo le pidió dinero a otra persona para sus gastos y no para sus hijos.

"Hasta ahorita estoy esperando que me lo devuelva (el dinero). Yo no lo hice porque quiero ayudarlo, sino porque me prometió que iba a vender las carteras", contó Dalia Durán sobre el trabajo que el cantante tiene en la cárcel. "Ya dejen de meter a mis hijos en este tema, yo no necesito que me den nada, cuando necesité en verdad no lo hicieron, ¿ahora para qué?", afirmó muy molesta al referirse al concierto benéfico que se realizará.

