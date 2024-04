Bruno Agostini reapareció en TV y reveló detalles de su vida en España

El exintegrante de Combate se sinceró al contar que su secreto para durar tantos años con su pareja es haber "quemado etapas" en el pasado para estar más enfocado en su futuro. En ese momento, el español aprovechó para referirse sobre su hermano Fabio Agostini. "Por eso le digo que él siga porque no está en el momento de estar en una relación. Es como las fiestas, ahora ya no tengo ganas porque he salido mucho", sentenció.