Fabio Agostini se conmovió con tierno saludo de su familia por su cumpleaños

¡Emocionado! Fabio Agostini celebró sus treinta años en En boca de todos y recibió un mensaje muy especial de su familia. En un video, sus padres y su hermano Bruno Agostini le enviaron su saludo por esta fecha.

"Hace tiempo que no los veo, los extraño mucho, si me ponen un mensaje ahora me da pena la verdad. Igual estoy contento porque dentro de una semana voy para allá, los voy a ver, voy a disfrutar con ellos, envidia a mi hermano porque todo está el día con ellos", dijo Fabio Agostini tras ver las imágenes.

Todos los episodios de En boca de todos en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!