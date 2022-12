Brunella Horna: "No está en mis planes ser mamá el próximo año"

Brunella Horna ¿cómo vas a pasar las fiestas?

En Navidad me voy a Chiclayo para pasarla con mi familia, y ya al día siguiente, el 25 de diciembre, me voy a Trujillo para estar con Richard Acuña. El 24 cada uno estará con su familia y el 25 estaremos nosotros juntos.

¿Qué le pedirías a Dios para ti y también para el país?

Para mí, esta Navidad, pido mucha salud, porque si hay salud, hay amor, hay trabajo, hay todo. Y para el país, es importante que todos entendamos que tenemos que comprendernos, unirnos, olvidar las diferencias políticas, y buscar el bien común.

¿Qué recuerdas de la Navidad cuando eras pequeña?

Para mí Navidad es sinónimo de unión familiar. Siempre he pasado mis navidades en Pimentel, por eso siempre se me hace muy difícil pasar Navidad en otro lugar que no sea allí, y siempre junto a toda mi familia, todos nos encontramos en mi casa, y nuestras cenas son muy ricas, con la verdadera sazón chiclayana.

¿Cuál es tu balance del 2022?

El 2022 ha sido un año de muchas sorpresas bonitas, me ha ido muy bien en el ámbito laboral, ser parte de "América Hoy" ha sido maravilloso, estoy muy agradecida. ¿Y en el amor? En el amor también me ha ido muy bien, es verdad que tuve que postergar mi boda, pero no por eso ha dejado de ser un buen año.

¿Y qué se viene para el 2023?

Mi boda, lo primero que se viene para el 2023 es mi boda, ya lo verán (risas). Y en el aspecto laboral, no sabemos, en televisión nunca se sabe, no he firmado nada todavía. ¿Si me iría a otro lado? ¡Jamás!, en ese aspecto yo soy muy leal, pero ya veremos qué va a pasar. Pero sí, me encantaría seguir en la televisión.

¿Y te gustaría ser mamá el próximo año?

No está en mis planes ser mamá el próximo año, sí lo he pensado, ese tema está conversadísimo, pero estoy segura de que, si algo quiero primero en este 2023, es mi boda, y luego, seguir trabajando, tengo muchísimos proyectos con mis empresas.

