Amy Gutiérrez fue víctima de robo al entrar a su casa

"Tengo mucho miedo e impotencia, en ese momento me quedé en shock", dijo Amy Gutiérrez al dar su testimonio.

La delincuencia también salió del aislamiento social obligatorio al levantarse la cuarentena y una de las víctimas fue Amy Gutiérrez. La cantante fue víctima del robo de su celular cuando ingresaba a su domicilio, en Magdalena.

"Lo importante es que estoy sana y salva, y no saqué cosas valiosas que se vean, para que puedan estar tranquilos", comunicó la cantante en sus redes sociales tras el delito que sufrió. Esta mañana, ella se comunicó con América Hoy para contar cómo se encuentra.

"La persona que me quitó el celular no tenía ni la apariencia de un delincuente, era una persona normal, ni siquiera tenía mascarilla, estaba con ropa formal. Estaba entrando a mi domicilio, con una llamada importante, me empujaron y me arrancharon el celular", detalló Amy Gutiérrez.

