Álvaro Paz de la Barra sobre Sofía Franco: "Estamos evaluando pedir la tenencia de mi hijo"

"Yo me armé de valor para denunciar un acto que debí denunciar hace muchos años", indicó Álvaro.

Álvaro Paz de la Barra brindó declaraciones a la prensa tras denunciar a Sofía Franco por violencia doméstica. Muy enfátivo, el alcalde de La Molina indicó que evaluará pedir la tenencia de su hijo.

► Mira: Sofía Franco salió de comisaría de La Molina

"Yo me armé de valor para denunciar un acto que debí denunciar hace muchos años atrás. Lo hago por la salud mental y el desarrollo de mi hijo y yo a pelear por mi hijo."

"Yo he sido el agraviado, yo he sido el denunciado. A mi no me han enmarrocado. De las escoliosis que puede tener la madre de mi hijo es a raíz de dos cosas: que ha sido enmarrocada dos veces por resistencia a la autoridad y por ese video que se ha propagado, lamentablemente, en donde se ve un excesivo uso de la fuerza en cuanto a su intervención."

► Mira: Hermana de Álvaro Paz de la Barra: "Mi hermano no es un agresor"

"La madre de mi hijo sigue detenida por desacatado al no querer pasarse la prueba toxicológica, ni la prueba de alcohemía. No pueden detener a alguien que han denunciado, alguien que ha sido agredido. Yo no voy a mostrar todas mis agresiones. Tengo en varios lados. Esta denuncia que he hecho contra ella, espero que para ella sea algo reflexivo. Reflexivo en el sentido que sus enfermedades de drogadicción, de alcoholismo, de ludopatía sean superadas. Estamos evaluando pedir la tenencia de mi hijo. No sé quién ha filtrado toda la documentación"

Todos los episodios de América Hoy en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

"Sofía Franco está enferma", afirmó mamá de Álvaro Paz de la Barra