Hermana de Álvaro Paz de la Barra: "Mi hermano no es un agresor"

María Paz de la Barra, hermana del alcalde de La Molina, brindó su testimonio.

Fanny Freigeiro, madre de Álvaro Paz de la Barra, y María Paz de la Barra, hermana, declararon a la prensa, en las afueras de la Municipalidad de La Molina, sobre la situación entre su hijo y Sofía Franco. Ambas contaron que la familia está unida para afrontar el caso.

"Tenemos un tiempo de haber perdido a nuestro padre, tenemos a mi sobrino menor de edad, la familia muy afectada. Creo que no debemos entrar en detalles. Es una enfermedad. Que quede claro que la familia tanto Paz de la Barra, como la familia Franco estamos juntos en esto para llegar a un buen puerto como Sofía, la madre de nuestro sobrino. Nosotros no queremos declarar nada más, solamente que quede claro que mi hermano no es un agresor.", reveló María Paz.

"Sofía Franco está enferma", afirmó mamá de Álvaro Paz de la Barra