Esposo de Valeria Piazza minimizó rumores sobre su boda: “Lo más importante es que ella fue feliz”

Pierre Cateriano , ahora esposo de Valeria Piazza , no dudó en hacer una gran aclaración en redes sociales sobre los rumores de que no estaría emocionado por el gran momento.

“A los que les molestó mi expresión, son nervios, es saber que lo que hago y digo ya dejo de ser solo para los míos, es porque sé que “si arrocho” terminaré en un periódico expuesto a los comentarios de sus lectores (como ya pasó hoy por mi cara seria), no me estoy quejando, acepto el camino que Vale escogió, pero me cuesta bastante todavía y eso me dificulta aún más mi ya existente pánico escénico. Hago lo que puedo y ayer de verdad que lo intenté. Lo más importante es que ella fue feliz y por consecuente yo también lo estoy”, confesó.