Valeria Piazza advierte con demandar a Reinaldo Dos Santos: "Yo sí me caso el 19 de noviembre"

Ya más tranquila, la conductora de América Espectáculos reapareció en la secuencia "Catarsis" con el doctor Tomás Angulo, quien le preguntó si iniciará alguna acción legal contra Reinaldo Dos Santos . "No, claro, si yo me caso el 19 (de noviembre), yo lo demando al día siguiente" , advirtió la presentadora.

Valeria Piazza "sufrió" nuevamente cuando la producción repitió su reacción frente al llamado "Profeta de América" y reveló que ni siquiera había pensado si se casará por bienes separados o mancomunados . "Me imagino que todo junto, ¿no? Yo vengo feliz los viernes, ustedes me están espantando o qué", dijo algo nerviosa por las bromas de sus compañeros.

La novia de Pierre Cateriano respondió que pasaría si, en el peor de los casos, no se llega a casar. "No, pues, es que ya tengo todo listo, ya pagué el local, el vestido de novia. Yo si me caso es para una sola vez, ya no hay segundo round", le respondió a Tomás Angulo.