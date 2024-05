¿Laia se está enamorando de Jimmy? Así le recordó beso

"Yo solo quiero que seamos amigos y que trabajamos bien. Amigos, entonces", señaló la ex de Cristóbal al afirmar que no volverá a besarlo otra vez pues ahora piensa con claridad. Jaimito se sintió tranquilo, pero Laia no paró de mirarlo tiernamente mientras él se iba al departamento de Alessia. ¿Será que se está enamorando?