July rompió en llanto con Jimmy por las "burlas" de Cristóbal

Todo sucedió cuando Jimmy encontró a July muy triste fuera de su habitación y le contó que había buscado a Cristóbal para reclamarle. "Lo cuadré, le dije que no podía burlarse de ti y de nosotros", dijo el hijo de Charo y a lo que la joven enfermera le preguntó si lo había golpeado. "No, pero ya no creo que le queden ganas de burlarse de ti, de mi vieja o de nuestra familia", agregó, para luego darle un fuerte abrazo a su prima.