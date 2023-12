Cristóbal quedó devastado por el duro rechazo de July

Cristóbal (Franco Pennano) llegó a su casa muy triste tras el rechazo de July (Guadalupe Farfán). Y es que, la enfermera se negó a ser su enamorada y lo choteó de la peor manera frente a todos los Gonzáles. El fotógrafo quedó devastado y al entrar a su habitación se preguntó qué había hecho mal, pues no entendió cuando la joven le reclamó por haberle puesto 0 como modelo. Recordemos que todo fue un plan de Diego para separar a su hijo de la sobrina de Charo.

Cristóbal hizo sonrojar a July con tierno coqueteo

July y Cristóbal cruzaron sus caminos cuando estaban saliendo para trabajar. El hijo de Diego le preguntó si Benjamín la volvió a contactar y ella lo tranquilizó al asegurarle que ya no lo iba a volver a ver. En ese momento, el joven fotógrafo lanzó un tierno coqueteo que provocó la dulce risa de la enfermera. "Como no me voy a preocupar si soy el héroe que te salvó la vida", indicó y a lo que ella contestó: "Y yo soy la princesa desvalida que no sabe defenderse". Ambos terminaron riendo con complicidad.